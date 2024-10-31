Артета: "Очень доволен Нванери"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выступил с похвалой в адрес атакующего полузащитника Итана Нванери.

Накануне 17-летний Нванери своим голом помог "Арсеналу" разгромить "Престон" в 1/8 финала Кубке Лиги со счетом 0:3. Итан даже мог оформить дубль, но его удар в концовке на себя приняла крестовина.



Артета очень доволен развитием Нванери, который в возрасте 15 лет и 181 дней стал самым молодым игроком в истории Премьер-Лиги, и хочет обеспечить юниору должную заботу.



"Вчера на тренировке он сделал то же самое, так что мы привыкли к этому. Он является большим талантом, у него правильный настрой, его окружают правильные игроки, и нам нужно убедиться, что мы складываем кирпичик за кирпичиком в правильном темпе, в правильном порядке".



"Он сам будет диктовать, как быстро будет развиваться, но я очень, очень доволен им. Он обладает таким большим характером. Он хочет брать инициативу, хочет получать каждый мяч, хочет созидать".



"Он очень уважителен, у него потрясающее отношение к работе, он любит свою профессию. Думаю, он демонстрирует каждый день, на что способен. Вы видели его партнеров по команд, они постоянно дают ему мяч, и это отличный знак. Мы обладаем выдающимся игроком в его лице", — цитирует Артету Sky Sports.