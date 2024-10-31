Невилл считает, что Тен Хаг ответственен за два худших приобретения в истории МЮ
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что Эрик Тен Хаг ответственен за два худших приобретения в истории клуба с "Олд Траффорд".
Таковыми приобретениями Невилл находит Каземиро и Антони, которые после своих дорогостоящих переходов получили в "Юнайтед" зарплаты в 350,000 и 200,000 фунтов в неделю.
Невилл возмущен, что никто из руководителей "Юнайтед" не остановил Тен Хага, когда тот подписывал этих игроков.
"Игра в этом сезоне по-настоящему плоха, результаты шокируют, позиция в лиге ужасна".
"Он оставляет после себя наследие в виде двух трофеев, выигранных за два сезона, и с этим сложно спорить".
"Если честно, их работа на трансферном рынке ужасает последние 10 лет, и он стал жертвой этого. Думаю, при нем "Манчестер Юнайтед" совершил два своих худших трансфера за все времена: Каземиро и Антони".
"Они купили их за 140-150 миллионов фунтов в панике после поражений от "Бренфорда" и "Брайтона". Надеюсь, я ошибаюсь. Надеюсь, Каземиро будет замечательно выступать за клуб на протяжении четырех-пяти лет. Надеюсь, у Антони все наладится".
"Но эти приобретения являются причиной, почему "Юнайтед" пришлось вернуться на трансферный рынок и купить Угарте с другими игроками".
"Это были худшие из решений людей над Тен Хагом. Должен был найтись кто-нибудь, кто скажет "нет" этим двум игроками, учитывая их цены и их зарплаты", — цитирует Невилла Daily Mail.
31.10.2024 14:00
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Ну с Каземиро не согласен полностью, были трансферы и похуже в 100500 раз, в свой первый сезон Казя ваще норм отыграл
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я лучший опорник в лиге
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