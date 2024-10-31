Скоулз сравнил Аморима с Тен Хагом

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз признался, что Рубен Аморим вызывает у него похожие чувства, как и в момент прихода Эрика Тен Хага.

Ожидается, что именно Аморим заменит уволенного Тен Хага на посту главного тренера "Юнайтед", куда Рубен переходит из "Спортинга".



Скоулз чувствует, что "Юнайтед" снова приглашает перспективного, но непроверенного тренера вместо того, чтоб обратиться к специалисту с опытом работы в топ-клубах.



"Думаю, Томас Тухель был правильным человеком, чтобы тренировать "Манчестер Юнайтед", но, разумеется, теперь он ушел в сборную Англии".



"Он является тем, кто может тренировать в элитном клубном футболе и выигрывать большие матчи. Он был здесь и делал это".



"Я согласен со мнением насчет Рубена Аморима — это слегка напоминает назначение Эрика Тен Хага".



"Он (Аморим) приходит из португальской лиги, которая чуть лучше голландской лиги. Он проделал хорошую работу там. Он выглядит хариpматичным и что-то из себя представляет".



"Мы в Англии не так много смотрим португальский футбол, поэтому мы знаем не слишком много насчет него. Мы немного видели их в Европе, и я слышал о нем хорошие вещи: захватывающий футбол, игра в три защитника, владение мячом. "Юнайтед" не особо привык к этому".



"Если он придет, чтобы делать это, может быть интересно", — цитирует Скоулза Daily Star.