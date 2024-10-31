Гвардиола: "Мы в беде"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посетовал на зашкаливающее количество травм.

В среду вечером, играя против "Тоттенхэма" в Кубке Лиги, "Сити" изначально был лишен шести игроков первой команды. Затем в лазарет добавились Мануэль Аканджи, получивший травму на разминке, и вынужденно замененные по ходу матча Рубен Диаш с Савиньо.



После поражения со счетом 2:1 Гвардиола признал, что "Сити" становится сложно справляться с такой эпидемией травм.



"У нас осталось 13 игроков, мы столкнулись с реальными сложностями. Большинство парней, которые сыграли, завершали матч с проблемами, и нам нужно посмотреть, как они восстановятся".



"Думаю, мы в беде, потому что за девять лет здесь у нас никогда не было ситуации с таким количеством травм. Игроки сделали шаг вперед, их сплоченность выше, чем когда-либо, и они постараются восстановить силы за то короткое время, что у нас есть".



"Завтра у нас будут тренироваться два голкипера и Эрлинг Холанд. Из остальных — никого".



"Если эти парни не вернутся как можно скорее, у нас будут проблемы, потому что мы не сможем провести сезон лишь с 14-15 игроками. Нам нужно, чтобы игроки вернулись", — цитирует Гвардиолу BBC.