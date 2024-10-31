Мареска объяснил, почему не выпустил Палмера против "Ньюкасла"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска объяснил, почему не выпустил своего лучшего бомбардира Коула Палмера на замену в матче 1/8 финала Кубка Лиги против "Ньюкасла".

Накануне вечером Мареска предоставил отдых Палмеру, в интервью перед матчем выразив готовность выпустить Коула на замену при необходимости.



Однако Палмер так и не появился на поле "Сент-Джеймс Парк", несмотря на то, что "Челси" уступал в счете и в итоге потерпел поражение 2:0. По словам Марески, он был доволен игрой своих атакующих игроков.



"Нет, нет, какой-то особой причины его не выпускать не было. Просто я этого не сделал, потому что думал, что Жоау (Фелиш) и Кристофер (Нкунку) очень хороши. Коул был в заявке просто на тот случай, если он нам понадобится, но поскольку Жоау и Кристо были хороши, необходимости их менять не было", — цитирует Мареску Evening Standard.