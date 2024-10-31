МЮ готовится подтвердить назначение Аморима

"Манчестер Юнайтед" может уже сегодня подтвердить назначение Рубена Аморима своим главным тренером.

По информации Sky Sports, согласование сделки по переходу Аморима из "Спортинга" в "Юнайтед" находится в завершающей стадии.



Ожидается, что Аморим задержится на тренерском мостике "Спортинга" на три матча, которые лиссабонцам остается сыграть до международного перерыва: против "Эштрелы", "Манчестер Сити" и "Браги".



А уже после 10 ноября Аморим сможет перейти на работу в "Юнайтед", который до тех пор сыграет против "Челси", ПАОКа и "Лестера".



Добавим, "Спортинг" получит за Аморима 8.3 млн. фунтов, но компенсация может увеличиться, потому что Рубен хочет забрать в "Юнайтед" трех членов своего тренерского штаба.