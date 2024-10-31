Конте: "Я выжал максимум из "Тоттенхэма"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что выжал максимум из того, на что были способны "шпоры".

Конте провел на тренерском мостике "Тоттенхэма" полтора года и даже смог вывести "шпор" в Лигу Чемпионов, но подтвердить свою репутацию серийного коллекционера трофеев не смог.



Однако Конте не думает, что к нему могут быть какие-либо претензии. По словам Антонио, тот "Тоттенхэм" просто не был способен на трофеи.



"Я понимаю, что есть ожидания, но когда ты берешься за работу там, обнаруживаются сложности... Думаю, при мне "Тоттенхэм" был невероятно хорош, потому что они занимали девятое место, когда я пришел, и мы попали в Лигу Чемпионов".



"Спустя два года после моего ухода, который случился по причинам личного характера, они больше не квалифицировались в Лигу Чемпионов. Думаю, я многого достиг там".



"Если люди просят от меня чудес, я могу ускорить вещи и заставить команду играть в свой лучший футбол, но это не означает, что мы обязательно выиграем трофеи. Думаю, я выжал максимум из той команды "Тоттенхэма", — сообщил Конте DAZN.