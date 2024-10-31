"Тоттенхэм" потерял с травмой Ван де Вена
Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу подтвердил, что его клуб потерял с травмой защитника Микки Ван де Вена.
Накануне вечером "Тоттенхэм" выбил "Манчестер Сити" со стадии 1/8 финала Кубка Лиги, одержав победу со счетом 2:1.
Однако для Ван де Вена этот матч оказался завершен уже на 14-й минуте. Микки был вынужденно заменен после мышечной травмы, полученной при попытке догнать Савиньо.
"Микки что-то почувствовал в задней поверхности бедра. У меня пока нет новостей насчет него, но он определенно что-то почувствовал, и нам нужно оценить его состояние", — цитирует Постекоглу Evening Standard.
Добавим, как раз на данной стадии прошлого сезона Ван де Вен получил аналогичную травму, которая оставила его вне игры на два месяца.
31.10.2024 08:00
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На этот раз все выглядело не так страшно как год назад. Надеюсь отсутствие будет недолгим.
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