"Тоттенхэм" потерял с травмой Ван де Вена

Микки Ван де Вен Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу подтвердил, что его клуб потерял с травмой защитника Микки Ван де Вена.

Накануне вечером "Тоттенхэм" выбил "Манчестер Сити" со стадии 1/8 финала Кубка Лиги, одержав победу со счетом 2:1.

Однако для Ван де Вена этот матч оказался завершен уже на 14-й минуте. Микки был вынужденно заменен после мышечной травмы, полученной при попытке догнать Савиньо.

"Микки что-то почувствовал в задней поверхности бедра. У меня пока нет новостей насчет него, но он определенно что-то почувствовал, и нам нужно оценить его состояние", — цитирует Постекоглу Evening Standard.

Добавим, как раз на данной стадии прошлого сезона Ван де Вен получил аналогичную травму, которая оставила его вне игры на два месяца.


Метки Ван де Вен, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2024 08:00

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  1. ray-black 31.10.2024 08:45 # ray-black
    На этот раз все выглядело не так страшно как год назад. Надеюсь отсутствие будет недолгим.

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