"Тоттенхэм" потерял с травмой Ван де Вена

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу подтвердил, что его клуб потерял с травмой защитника Микки Ван де Вена.

Накануне вечером "Тоттенхэм" выбил "Манчестер Сити" со стадии 1/8 финала Кубка Лиги, одержав победу со счетом 2:1.



Однако для Ван де Вена этот матч оказался завершен уже на 14-й минуте. Микки был вынужденно заменен после мышечной травмы, полученной при попытке догнать Савиньо.



"Микки что-то почувствовал в задней поверхности бедра. У меня пока нет новостей насчет него, но он определенно что-то почувствовал, и нам нужно оценить его состояние", — цитирует Постекоглу Evening Standard.



Добавим, как раз на данной стадии прошлого сезона Ван де Вен получил аналогичную травму, которая оставила его вне игры на два месяца.