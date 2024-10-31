Слот: "Гакпо — основной игрок"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что рассматривает нападающего Коди Гакпо в качестве основного игрока.

Накануне Гакпо напомнил о своем таланте, отметившись дублем в победном для "Ливерпуля" матче 1/8 финала Кубка Лиги против "Брайтона" (2:3).



И хотя в Премьер-Лиге Гакпо выходил в старте лишь на два из девяти матчей в этом сезоне, Слот отводит 25-летнему голландцу важную роль в своих планах.



"По моему мнению, Коди хорошо играет за "Ливерпуль" уже долгое время. Он продолжает это демонстрировать, и это хорошая вещь. Для меня он — основной игрок. Он не на каждый матч выходит в стартовом составе, но делает это на регулярной основе и на левом фланге имеет дело с жесткой конкуренцией со стороны Луиса Диаса, который тоже забил гол".



"Иметь по два классных игрока на многих позициях — это нормально для клуба вроде "Ливерпуля". Но для меня Коди является основным игроком в этом сезоне", — цитирует Слота The Independent.