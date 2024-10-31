Ван Нистелрой хочет остаться в "Юнайтед"
Временный тренер "Манчестер Юнайтед" Рууд Ван Нистелрой заявил, что хочет остаться в клубе.
Накануне вечером Ван Нистелрой дебютировал в своей временной роли, которая ему была доверена после увольнения Эрика Тен Хага. Подопечные Рууда разгромили "Лестер" со счетом 5:2 в Кубке Лиги, показав яркий атакующий футбол.
В преддверии кубкового матча на "Олд Траффорд" появились слухи, что Ван Нистелрой покинет "Юнайтед", как только клуб назначит Рубена Аморима главным тренером, однако у самого Рууда другие планы.
"Я пришел сюда в качестве ассистента, чтобы помогать клубу. Теперь, в этой роли, я буду помогать так долго, как нужно".
"Я здесь для того, чтобы — в любой роли — помогать клубу строить будущее. Ради этого я здесь".
"Я здесь для того, чтобы помогать, служить и стараться изо всех сил ради клуба в любой роли. Здесь вокруг так много людей, которые хотят лучшего для клуба, и это не изменится", — цитирует Ван Нистелроя Daily Mail.
31.10.2024 06:00
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