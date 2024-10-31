Жеребьевка 1/4 финала Кубка Лиги
В среду вечером состоялась жеребьевка четвертьфинального раунда Кубка Лиги.
"Ливерпуль", выигравший Кубок Лиги в прошлом сезоне, на сей раз навестит "Саутгемптон".
"Тоттенхэм", который выбил из борьбы "Манчестер Сити", постарается повторить свой трюк в домашнем противостоянии с "Манчестер Юнайтед".
"Арсенал" ждет дерби с "Кристал Пэлас", а "Ньюкасл", одолевший "Челси" в 1/8 финала, сыграет дома против "Брентфорда".
Матчи 1/4 финала Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 16 декабря.
Добавим, впервые за 14 лет все четвертьфинальные пары оказались сформированы из команд Премьер-Лиги.
Жеребьевка 1/4 финала Кубка Лиги
Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
Арсенал — Кристал Пэлас
Ньюкасл — Брентфорд
Саутгемптон — Ливерпуль
31.10.2024 01:45
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