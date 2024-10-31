Жеребьевка 1/4 финала Кубка Лиги

Кубок Лиги В среду вечером состоялась жеребьевка четвертьфинального раунда Кубка Лиги.

"Ливерпуль", выигравший Кубок Лиги в прошлом сезоне, на сей раз навестит "Саутгемптон".

"Тоттенхэм", который выбил из борьбы "Манчестер Сити", постарается повторить свой трюк в домашнем противостоянии с "Манчестер Юнайтед".

"Арсенал" ждет дерби с "Кристал Пэлас", а "Ньюкасл", одолевший "Челси" в 1/8 финала, сыграет дома против "Брентфорда".

Матчи 1/4 финала Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 16 декабря.

Добавим, впервые за 14 лет все четвертьфинальные пары оказались сформированы из команд Премьер-Лиги.

Жеребьевка 1/4 финала Кубка Лиги

Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед

Арсенал — Кристал Пэлас

Ньюкасл — Брентфорд

Саутгемптон — Ливерпуль


Метки жеребьевка, Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2024 01:45

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