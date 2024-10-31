В среду вечером состоялась жеребьевка четвертьфинального раунда Кубка Лиги.

"Ливерпуль", выигравший Кубок Лиги в прошлом сезоне, на сей раз навестит "Саутгемптон".



"Тоттенхэм", который выбил из борьбы "Манчестер Сити", постарается повторить свой трюк в домашнем противостоянии с "Манчестер Юнайтед".



"Арсенал" ждет дерби с "Кристал Пэлас", а "Ньюкасл", одолевший "Челси" в 1/8 финала, сыграет дома против "Брентфорда".



Матчи 1/4 финала Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 16 декабря.



Добавим, впервые за 14 лет все четвертьфинальные пары оказались сформированы из команд Премьер-Лиги.



Жеребьевка 1/4 финала Кубка Лиги



Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед



Арсенал — Кристал Пэлас



Ньюкасл — Брентфорд



Саутгемптон — Ливерпуль