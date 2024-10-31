"Челси" и "Манчестер Сити" вылетели из Кубка Лиги

В среду вечером были сыграны оставшиеся шесть матчей 1/8 финала Кубка Лиги. Среди сошедших с дистанции команд оказались "Челси" и "Манчестер Сити".

"Ливерпуль", действующий победитель турнира, одержал победу 2:3 в гостях у "Брайтона", против которого также сыграет в ближайшую субботу в рамках Премьер-Лиги. Все пять голов в этом матче были забиты после перерыва.



"Манчестер Юнайтед", уволивший своего главного тренера Эрика Тен Хага, словно сорвался с цепи и обрушил шквал атак на "Лестер", который в итоге был бит на "Олд Траффорд" со счетом 5:2.



А вот "Челси" турнир покинул, проиграв "Ньюкаслу" 2:0 при невзрачном футболе. Вместе с "синими" вылетел и "Манчестер Сити", уступивший "Тоттенхэму" со счетом 2:1.



Оставшимися четвертьфиналистами Кубка Англии стали "Кристал Пэлас" и "Арсенал", одолевшие "Астон Виллу" (1:2) и "Престон" (0:3).



"Брайтон" — "Ливерпуль" — 2:3 (0:0)



Голы: Адингра 81, Лэмпти 90 — Гакпо 46, 63, Диас 85.



"Брайтон": Стил, Лэмпти, Ван Хекке (Велтман 68), Игорь, Кадиоглу (Эступиньян 45), Виффер, Модер (Хиншелвуд 68), Адингра, Энсисо (Уэлбек 76), Груда (Митома 75), Фергюсон.



"Ливерпуль": Ярош, Брэдли, Гомес, Куанса (Конате 90), Робертсон, Мортон (Макаллистер 64), Эндо (Ньони 64), Собослаи (Нуньес 71), Диас, Гакпо (Салах 71), Джонс.



Предупреждение: Эндо.



"Манчестер Юнайтед" — "Лестер" — 5:2 (4:2)



Голы: Каземиро 15, 39, Гарначо 28, Фернандеш 36, 59 — Эль-Ханнус 33, Коуди 45.



"Манчестер Юнайтед": Байындыр, Линделеф, Де Лигт (Эванс 72), Мартинес (Мазрауи 62), Далот, Рэшфорд (Диалло 63), Каземиро, Угарте, Гарначо (Хейлунд 73), Фернандеш, Зиркзее (Уитли 85).



"Лестер": Уорд, Джастин, Коуди, Околи (Вестергор 71), Томас, Сумаре, Скипп, Макатир (Мавидиди 72), Эль-Ханнус (Алвес 72), Декордова-Рид (Буонанотте 73), Айю (Эдуар 72).



Предупреждение: Околи.



"Ньюкасл" — "Челси" — 2:0 (2:0)



Голы: Исак 23, Дисаси 26 (авт).



"Ньюкасл": Поуп, Крафт, Шер, Келли, Холл (Берн 72), Жоэлинтон, Тонали (Майли 90), Лонгстафф, Гордон (Ливраменто 73), Уиллок (Гимараэс 63), Исак (Осула 63).



"Челси": Йоргенсен, Дисаси, Адарабиойо, Бадиашиле, Кукурелья, Фернандес, Вейга, Дьюсбери-Холл (Мадуэке 57), Фелиш, Мудик, Нкунку.



Предупреждения: Шер, Лонгстафф, Гордон, Поуп — Бадиашиле, Фелиш.



"Престон" — "Арсенал" — 0:3 (0:2)



Голы: Жезус 24, Нванери 33, Хаверц 57.



"Арсенал": Сетфорд, Тимбер (Партей 45), Салиба, Кивер, Зинченко (Льюис-Скелли 62), Жоржиньо, Мерино (Хаверц 45), Нванери (Хевен 80), Стерлинг, Мартинелли (Сака 62), Жезус.



"Астон Вилла" — "Кристал Пэлас" — 1:2 (1:1)



Голы: Дуран 23 — Эзе 8, Камада 64.



"Астон Вилла": Гаучи, Неделькович, Карлос, Мингс, Матсен, Филоджин, Камара, Макгинн (Богард 79), Бэйли (Янг 78), Буэндиа (Джимо-Алоба 78), Дуран.



"Кристал Пэлас": Тернер, Муньос, Чалоба, Лакуруа, Гехи, Митчелл, Хьюз, Уортон (Шлюпп 27, Клайн 88), Эзе (Камада 18), Нкетиа (Сарр 88), Матета.



Предупреждения: Карлос, Мингс — Хьюз, Матета, Гехи.



"Тоттенхэм" — "Манчестер Сити" — 2:1 (2:1)



Голы: Вернер 5, Сарр 25 — Нунеш 45.



"Тоттенхэм": Викарио, Грей, Ромеро (Дэвис 52), Дрэгушин, Ван де Вен (Удоджи 14), Сарр (Биссума 45), Бентанкур, Кулусевски, Джонсон (Мур 68), Соланке, Вернер (Ришарлисон 69).



"Манчестер Сити": Ортега, Льюис, Стоунс, Диаш (Гвардиол 45), Аке (Симпсон-Пьюза 74), Гюндоган (Ковачич 45), Макати, О'Райли, Савиньо (Райт 63), Нунеш, Фоден (Силва 58).



Предупреждения: Сарр, Биссума, Грей.