Текстор ожидает вскоре продать свою долю в "Пэлас"

Совладелец "Кристал Пэлас" Джон Текстор ожидает продать 45% своих акций в лондонском клубе в ближайшие недели.

Как известно, правила Премьер-Лиги запрещают одновременно иметь доли более чем в одном клубе, и еще в августе Текстор выразил намерение выйти из проекта "Пэлас", чтобы стать единоличным владельцем "Эвертона".



Несмотря на то, что Дэн Фридкин опередил своего соотечественника в борьбе за "Эвертон" и сейчас ожидает подтверждения сделки от Премьер-Лиги, Текстор все равно решил продать акции "Пэлас".



Как сообщает Sky Sports, американский бизнесмен нанял инвестиционный банк Raine Group, который рассчитывает в течение ноября определить наиболее подходящего покупателя на долю в "Пэлас".