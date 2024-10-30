Ван Нистелрой покинет МЮ после назначения Аморима

Рууд Ван Нистелрой, вероятно, покинет "Манчестер Юнайтед" после того, как клуб обзаведется новым главным тренером.

Проведя в "Юнайтед" пять сезонов в качестве игрока, минувшим летом Ван Нистелрой вернулся к "красным дьяволам", чтобы стать ассистентом Эрика Тен Хага.



В понедельник "Юнайтед" объявил об увольнении Тен Хага, а первую команду на временной основе доверил как раз Нистелрою.



В данный момент "Юнайтед" работает над согласованием перехода главного тренера лиссабонского "Спортинга" Рубена Аморима и его помощников.



По информации i Sport, Ван Нистелрой не войдет в штаб Аморима, и когда Рубен будет готов приступить к работе в "Юнайтед", Рууд покинет клуб.



В своей временной роли Ван Нистелрой дебютирует в матче 1/8 финала Кубка Лиги против "Лестера" и, вероятно, также останется на поединок Премьер-Лиги против "Челси" в воскресенье.