Конте поведал, что у Лукаку были предложения от клубов Премьер-Лиги

Главный тренер итальянского "Наполи" Антонио Конте заявил, что его нападающий Ромелу Лукаку мог бы остаться в Премьер-Лиге, если бы хотел.

Вернувшись в "Челси" после сезона аренды в "Роме" минувшим летом, Лукаку с самого начала знал, что ему нет места в планах нового главного тренера "синих" Энцо Марески.



По словам Конте, у Лукаку были варианты с другими клубами Премьер-Лиги, но 31-летний бельгиец лишь хотел воссоединиться с Антонио, которого он знает по совместной работе в "Интере".



"Ромелу Лукаку отклонил предложения от клубов Премьер-Лиги, чтобы дождаться нас и перейти в "Наполи" в августе. Он обладал сильным желанием снова поработать с нами, и это великолепно. Он — превосходный парень, игрок топ-уровня", — сообщил Конте DAZN.