"Спортинг" настаивает, чтобы Аморим остался на три матча

"Спортинг" хочет, чтобы направляющийся в "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим остался на три ближайших матчах.

Накануне было объявлено, что "Юнайтед" выразил намерение выплатить отступные в 8.3 млн. фунтов по контракту Аморима со "Спортингом".



Еще 4.1 млн. фунтов "Спортинг" потребовал от "Юнайтед" за трех помощников, которых Аморим хочет забрать с собой в Манчестер, сообщает The Times.



И хотя "Юнайтед" хочет назначить Аморима как можно скорее, "Спортинг" настаивает, чтобы Рубен остался на три ближайших матча и приступил к работе в "Юнайтед" уже после международного перерыва в ноябре. Клубу из Лиссабона это необходимо, чтобы комфортно найти нового рулевого.



Контракт Аморима со "Спортингом" как раз предусматривает 30-дневный период, который Рубен обязан отработать после уведомления о намерении уйти.



На то, что переход Аморима потребует времени, намекает и анонс "Юнайтед" о том, что временно исполняющий обязанности главного тренера Рууд Ван Нистелрой проведет пресс-конференцию перед воскресным матчем Премьер-Лиги против "Челси".