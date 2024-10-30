Тоуни надеется, что еще будет вызываться в сборную Англии

Нападающий "Аль-Ахли" Айвен Тоуни не думает, что его отъезд в Саудовскую Аравию ставит крест на его карьере в сборной Англии.

Так и не дождавшись предложений от ведущих клубов Премьер-Лиги, в заключительный день летнего трансферного окна Тоуни сменил "Брентфорд" на "Аль-Ахли" по сделке стоимостью 40 миллионов фунтов.



С тех пор 28-летний Тоуни больше не вызывался в сборную Англии, за которую он забил четыре гола в 10 матчах, однако Айвен сохраняет надежду, что новый тренер "трех львов" Томас Тухель обратит на него внимание.



"Я лишь контролирую то, что я могу делать на поле. Если в этом отношении мой переход сюда вредит моим шансам, тогда я ничего не могу с этим поделать. Я лишь могу сосредоточиться на себе, хорошо играть, а там посмотрим".



"Конечно, я не думаю, что моя карьера закончена. Если бы она была закончена, я бы сказал вам, но нет", — сообщил Тоуни FourFourTwo.