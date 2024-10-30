Тен Хаг хотел вернуть Уэлбека в "Юнайтед"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг хотел подписать нападающего "Брайтона" Данни Уэлбека минувшим летом.

Тен Хаг покинул "Юнайтед" в минувший понедельник, оставив "красных дьяволов" на 14-м месте в Премьер-Лиге лишь с восемью забитыми голами.



Тем временем, Уэлбек отличился уже шесть раз за "Брайтон", который занимает шестое место в Премьер-Лиге, на пять очков опережая "Юнайтед".



По информации The Athletic, Тен Хаг определил Уэлбека своей трансферной целью на исходе сезона 2023/24. Эрик надеялся воспользоваться тем, что контракт воспитанника "Юнайтед" истекал в конце июня.



Однако новое руководство "Юнайтед" не поддержало идею Тен Хага подписать Уэлбека свободным агентом, особенно в свете неопределенности с будущим самого Эрика в тот момент времени.



В результате 33-летний англичанин заключил новый контракт с "Брайтоном", а "Юнайтед" купил в нападение Джошуа Зиркзее из "Болоньи" за 36.5 млн. фунтов.