Артета: "Тен Хаг — феноменальный тренер"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался по поводу увольнения Эрика Тен Хага из "Манчестер Юнайтед".

В минувший понедельник Тен Хаг покинул тренерский мостик "Юнайтед", оставив "красных дьяволов" на 14-м месте в Премьер-Лиге и на 21-м в Лиге Европы.



Артета сочувствует Тен Хагу и указывает, что период Эрика в "Юнайтед" никак нельзя назвать неудачным из-за завоевания Кубка Англии и Кубка Лиги.



"Всегда грустно видеть, когда кто-нибудь из наших коллег теряет свою работу. Думаю, он действительно хорошо трудился, он выигрывал трофеи, он изменил много вещей. Он — феноменальный тренер, и это сложная ситуация".



"К сожалению, такие вещи случаются. В этом плане мы, тренеры, уязвимы, мы всегда принимаем удар первыми. Особенно если посмотреть, каким образом они проиграли ("Вест Хэму"). Это было невероятно. Но они приняли решение, и я желаю ему всего наилучшего в его следующей главе", — цитирует Артету ESPN.