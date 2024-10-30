Гвардиола объяснил, почему Де Брюйне пока не вернулся

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что восстановление полузащитника Кевина Де Брюйне после травмы бедра затягивается.

Де Брюйне находится вне игры со своей вынужденной замены в матче Лиги Чемпионов против "Интера" 18 сентября. Изначально Гвардиола ожидал, что к настоящему моменту Кевин уже вернется в строй.



Однако 33-летний бельгиец до сих пор не может полноценно тренироваться, испытывая дискомфорт и даже болевые ощущения.



"Я бы хотел поведать вам, в чем дело. Я бы и сам хотел знать, но прямо сейчас я не знаю. Он чувствует, что может тренироваться, но не на том уровне, который нам необходим для соревновательных матчей".



"Когда он пинает мяч или вроде того, то по-прежнему ощущает боль и не чувствует себя в порядке. Кевину нужно чувствовать себя хорошо, чтобы выражать свой огромный талант. Он чувствует себя лучше, но не налучшим образом", — цитирует Гвардиолу The Guardian.