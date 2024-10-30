Переход Аморима в МЮ может быть отложен на 30 дней

Переход главного тренера лиссабонского "Спортинга" Рубена Аморима в "Манчестер Юнайтед" может быть отложен на 30 дней.

Накануне "Спортинг" объявил, что "Юнайтед" обозначил свой интерес к Амориму и выразил готовность выплатить отступные в 8.3 млн. фунтов по контракту Рубена.



В идеале "красные дьяволы" хотели бы, чтобы Аморим приступил к работе как можно скорее, дебютировав в матче Премьер-Лиги против "Челси" в ближайшее воскресенье.



Однако The Guardian стало известно, что контракт Аморима предусматривает 30-дневный период, который Рубен обязан отработать после уведомления о своем намерении уйти.



В ближайшие 30 дней "Юнайтед" сыграет шесть матчей, и если "Спортинг" по доброй воле не согласится сократить этот срок, переход 39-летнего португальца может быть отложен до поединка с "Эвертоном" 1 декабря.