Артета отреагировал на сравнения с Моуриньо

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отреагировал на сравнения с бывшим наставником "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо.

После того, как "Арсенал" сыграл с "Ливерпулем" вничью в минувшее воскресенье (2:2), почти весь второй тайм проведя в глухой обороне, эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что Артета со своим стилем игры "медленно превращается в Моуриньо".



Артета не стал возражать Каррагеру или соглашаться с ним, но дал понять, что Моуриньо является для него важной и уважаемой фигурой.



"Я не обсуждаю себя. Я позволю ему (Каррагеру) иметь свое мнение".



"Жозе? Я знаю его с тех пор, когда мне было 15 лет. Он тренировал меня... В "Барселоне".



"Он завоевал 26 или 28 трофеев. Это нечто, чем я по-настоящему восхищаюсь. Восхищаюсь тем, каким образом он сделал это, меняя культуру в клубах. Он добивался этого в разных странах".



"Воспринимаю ли я слова Каррагера как комплимент? Я воспринимаю это как мнение", — цитирует Артету Sky Sports.