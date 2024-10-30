Артета отреагировал на сравнения с Моуриньо
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отреагировал на сравнения с бывшим наставником "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо.
После того, как "Арсенал" сыграл с "Ливерпулем" вничью в минувшее воскресенье (2:2), почти весь второй тайм проведя в глухой обороне, эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что Артета со своим стилем игры "медленно превращается в Моуриньо".
Артета не стал возражать Каррагеру или соглашаться с ним, но дал понять, что Моуриньо является для него важной и уважаемой фигурой.
"Я не обсуждаю себя. Я позволю ему (Каррагеру) иметь свое мнение".
"Жозе? Я знаю его с тех пор, когда мне было 15 лет. Он тренировал меня... В "Барселоне".
"Он завоевал 26 или 28 трофеев. Это нечто, чем я по-настоящему восхищаюсь. Восхищаюсь тем, каким образом он сделал это, меняя культуру в клубах. Он добивался этого в разных странах".
"Воспринимаю ли я слова Каррагера как комплимент? Я воспринимаю это как мнение", — цитирует Артету Sky Sports.
30.10.2024 15:00
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