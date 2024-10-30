Гвардиола: "Аморим — тренер высокого уровня"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением насчет своего коллеги Рубена Аморима из "Спортинга".

Ожидается, что именно Аморим займет место уволенного Эрика Тен Хага в "Манчестер Юнайтед". Ранее Рубена также сватали в преемники Гвардиолы.



Гвардиоле довелось противостоять Амориму в Лиге Чемпионов, и Хосеп уверен, что "Юнайтед" приглашает тренера высокого калибра.



"Я лишь могу судить по своему опыту двух матчей против "Спортинга" Рубена Аморима один или два сезона назад, и тогда они оказывали действительно хорошее давление".



"Я разговаривал с Матеушем Нунешем — он был его игроком, и он высоко отзывался насчет него. А в этом сезоне он не знает поражений и выиграл все свои матчи в португальской лиге и Лиге Чемпионов. У них столько же очков, как и у нас".



"Поэтому он — тренер высокого уровня. И у меня есть ощущение, что "Манчестер Юнайтед" думает о нем, потому что он является хорошим тренером. "Манчестер Юнайтед" не назначает тренеров, которые не соответствуют этому уровню, поэтому мы не можем сказать, что ему это не по зубам", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.