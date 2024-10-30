Увольнение Тен Хага изменило планы Марески по подготовке к МЮ

Энцо Мареска Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что увольнение Эрика Тен Хага из "Манчестер Юнайтед" заставило его пересмотреть планы по подготовке к матчу Премьер-Лиги против "красных дьяволов" в воскресенье.

Объявив об увольнении Тен Хага в минувший понедельник, "Юнайтед" на временной основе доверил первую команду Рууду Ван Нистелрою, который с минувшего лета трудился ассистентом Эрика.

Ван Нистелрой дебютирует в своей новой роли в матче 1/8 финала Кубка Лиги против "Лестера" в среду вечером, после чего начнет готовить команду к домашнему противостоянию с "Челси".

В свое время Мареска и Ван Нистелрой вместе выступали за "Малагу", и Энцо уже начал изучать работу Рууда в качестве главного тренера ПСВ.

"Полагаю, у руля будет Рууд (в воскресенье). Он является моим другом, мы вместе играли, мы провели вместе год в "Малаге", и мы продолжаем дружить".

"Мы начали смотреть некоторые матчи ПСВ. Мы уже посмотрели много матчей "Манчестер Юнайтед". Мне жаль Эрика, и в то же время я рад за Рууда. Надеюсь, я смогу увидеться с ним в воскресенье", — цитирует Мареску Evening Standard.


Метки Ван Нистелрой, Манчестер Юнайтед, Мареска, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2024 13:00

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  1. closer 30.10.2024 13:02 # closer
    Любит чувачок поваляться на диване, позатыкать в монитор

    (ответить)

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