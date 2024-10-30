Аморим: "Пока ничего не решено"

Рубен Аморим Главный тренер лиссабонского "Спортинга" Рубен Аморим заявил, что пока не принял окончательное решение насчет своего перехода в "Манчестер Юнайтед".

Накануне "Спортинг" объявил, что "Юнайтед" проявил интерес к Амориму и выразил готовность выплатить отступные в 8.3 млн. фунтов по контракту Рубена.

Ранее медиа сообщали, что Аморим уже дал принципиальное согласие возглавить "Юнайтед", однако после победы 3:1 над "Насьоналом" в Кубке португальской лиги накануне вечером Аморим дал понять, что пресса забегает вперед.

"Пока ничего не решено. Я не знаю, было это прощание или нет".

"Существует интерес "Манчестер Юнайтед", существуют отступные по условиям контракта, и когда у меня будет что-нибудь более конкретное, я выйду сюда и обозначу свою позицию, потому что это будет мой выбор".

"Пока я все не решу — тем или иным образом, — я не не смогу сказать больше", — цитирует Аморима BBC.


Метки Аморим, Манчестер Юнайтед, Спортинг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2024 12:00

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  1. gunnerlove 30.10.2024 13:27 # gunnerlove
    типичный вонючий португал

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  2. farot 30.10.2024 12:44 # farot
    неустойку побольше себе выбивает.

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  3. chelsea88 30.10.2024 12:22 # chelsea88
    Торгуется, прям как мамка сигиля77 на дороге с дальнобойщиками.

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