"Юнайтед" избавится от Антони после увольнения Тен Хага

Увольнение Эрика Тен Хага с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед", вероятно, ознаменует конец карьеры вингера Антони в клубе с "Олд Траффорд".

Летом 2022 Антони пришел в "Юнайтед" вслед за Тен Хагом из "Аякса". Пока игрока сборной Бразилии стоила "красным дьяволам" 86 миллионов фунтов.



Антони совершенно не оправдал статус второго самого дорогого игрока в истории "Юнайтед", отметившись лишь пятью голами в Премьер-Лиге за два с лишним сезона.



По информации talkSPORT, "Юнайтед" уже сообщил Антони, что тот волен уйти в зимнее трансферное окно. "Дьяволы" готовы отпустить 24-летнего игрока со значительным дисконтом.



Интерес к возвращению Антони уже проявил "Аякс", а также виды на игрока имеет "Фламенго".