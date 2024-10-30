Слот отреагировал на слухи о возвращении Кьезы в Италию

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот отреагировал на слухи о том, что вингер Федерико Кьеза уже в январе может вернуться в Италию.

После своего перехода из "Ювентуса" минувшим летом Кьеза успел сыграть только три матча за "Ливерпуль", после чего оказался в лазарете.



Кьеза до сих пор не набрал оптимальные кондиции, и недавно в итальянской прессе появились слухи, что 27-летний игрок открыт к скорейшему возвращению на родину.



Однако Слот не спешит расставаться с Кьезой и сперва хочет, чтобы Федерико набрал свою лучшую форму.



"Может ли Кьеза вернутся в Италию? У меня совершенно не было такой мысли. Сперва нам нужно привести его в форму, а там посмотрим".



"Он пропустил предсезонную подготовку и в предсезонный период лишь проводил занятия с низкой интенсивностью, потому что он тренировался с тремя-четырьмя игроками, отдельно от общей группы. Когда после этого ты приезжаешь в лигу с высокой интенсивностью и пытаешься играть в стиле с высокой интенсивность, то это сложно. Это сложно для любого игрок, но без предсезонной подготовки — особенно".



"Мы заранее знали, что нам нужно быть очень осторожными и приспособиться к его индивидуальным потребностям. Это сложно, но мы стараемся найти правильный способ привести его в форму, не перегружая его. Я полон уверенности, что это случится", — цитирует Слота Sky Sports.