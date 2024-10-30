"Челси" не требовал от Марески попасть в топ-4

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что клуб не ставил перед ним задачу попасть в топ-4 Премьер-Лиги в этом сезоне.

Мареска очень уверенно начал свой дебютный сезон на "Стэмфорд Бридж", и сейчас подопечные итальянского специалиста занимают пятое место в Премьер-Лиге.



Однако руководство "Челси" не требовало от Марески квалифицироваться от Лиги Чемпионов — от Энцо лишь попросили заложить фундамент успешной команды.



"Клуб никогда не говорил мне насчет топ-4. Они всегда говорили мне, что цель — создать что-нибудь важное на следующие четыре-пять лет".



"Конечно, каждый день мы трудимся, чтобы создать что-нибудь важное. Находятся ли под давлением игроки? Не думаю, если честно. Если вы двигаетесь матч за матчем, вы можете увидеть, где вы находитесь в данный момент. Если вы начнете думать о топ-4 или топ-6, вы будете думать о июне, а это, на мой взгляд, чересчур далеко", — цитирует Мареску ESPN.