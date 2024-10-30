Четыре гранда Премьер-Лиги заинтересованы в Дьекереше

"Манчестер Сити", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Челси" заинтересованы в приобретении нападающего лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьекереша следующим летом.

Дьекереша связывали с переездом в Премьер-Лигу еще минувшим летом, однако "Арсенал" так и не решился потратиться на бывшего игрока "Ковентри".



Дьекереш остался в Лиссабоне и о своем решении едва ли пожалел, потому что 26-летний швед выдающимся образом проводит этот сезон, забив 16 голов в 15 матчах за португальский клуб во всех соревнованиях.



По информации Sky Sport Germany, контракт Дьекереша со "Спортингом" предусматривает отступные в 100 миллионов евро (83 млн. фунтов), однако у сторон есть джентльменская договоренность, позволяющая Виктору уйти следующим летом за 60-70 млн. евро (50-58 млн. фунтов).



Утверждается, что четыре названных выше клуба Премьер-Лиги особенно заинтересованы в Дьекереше. При этом уход Виктора из "Спортинга" в январе маловероятен.



Будет интересно посмотреть, проявит ли интерес к Дьекерешу "Манчестер Юнайтед", который как раз нуждается в забивном нападающем и который находится на пороге назначения главного тренера "Спортинга" Рубена Аморима.