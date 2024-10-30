"Сити" никогда не интересовался Аморимом

"Манчестер Сити" уверен в продлении контракта с Хосепом Гвардиолой и никогда не рассматривал Рубена Аморима из "Спортинга" в качестве возможного преемника для своего главного тренера.

Накануне "Спортинг" через фондовую биржу Португалии распространил заявление о том, что "Юнайтед" проявил интерес к 39-летнему Амориму и собирается выплатить отступные за Рубена в размере 8.3 млн. фунтов.



По слухам, "Юнайтед" надеется произвести назначение Аморима как можно скорее, чтобы Рубен дебютировал на новом месте работы уже в матче Премьер-Лиги против "Челси" в ближайшее воскресенье.



При этом ранее медиа сообщали об интересе к Амориму со стороны "Сити", который уже договорился о переходе из "Спортинга" спортивного директора Угу Виана в конце сезона.



По информации Daily Mail, на самом деле Аморима никогда не было на радаре у "Сити", и даже в случае расставания с Гвардиолой в конце сезона "горожане" не обратятся к варианту к Рубеном — на уме у клуба с "Этихад" другие специалисты, включая Хаби Алонсо из "Байера".



Впрочем, "Сити" не ожидает, что Гвардиола уйдет. Чемпионы Премьер-Лиги все еще ждут решения Хосепа, но рассчитывают, что каталонец продлит свой истекающий следующим летом контракт.