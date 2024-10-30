Семь вещей, что мы узнали в 9-м туре

"Арсенал" и "Ливерпуль" поделили очки, "Вест Хэм" уволил Эрика Тен Хага, "Манчестер Сити" вернулся на вершину. Об этом и не только — в традиционных итогах тура Премьер-Лиги.





Тен Хага стоило уволить раньше



Эрик Тен Хаг не воспользовался вторым шансом, который ему предоставило руководство "Манчестер Юнайтед", и все же дождался своего увольнения после того, как его команда проиграла "Вест Хэму" на последних минутах. Только одна победа в восьми последних матчах во всех турнирах — результат, который разочаровывает вместе с игрой МЮ, которая так и не стала при голландце сколько-нибудь понятной.



У "Юнайтед" не было стиля и какой-то стабильности, а эксперименты Тен Хага лишь частично могут быть оправданы регулярными эпидемиями травм, которые накрывали МЮ при нем. Все же именно он привел в команду большинство игроков, которые больше лечились, чем играли. В итоге одними из тех на кого он действительно мог положиться в важные моменты, оказывались ветераны Эванс и Магуайр, юные Гарначо и Майну, а не кто-то из его бывших подопечных по "Аяксу" или дорогостоящий и многоопытный Каземиро.



"Юнайтед" стоило бы решиться на увольнение Тен Хага раньше, а то и — в межсезонье, но сейчас еще не поздно спасти сезон хотя бы в еврокубках и побороться за кубковые трофеи, которые были единственной отрадой для болельщиков в последние годы. Кубок Англии, выигранный МЮ в прошлом сезоне, стал последним шансом для Тен Хага, но он так и не смог доказать, что его команда способна на что-то большее, чем один отдельно взятый классный поединок.



Ван-Биссака приложил руку к отставке Тен Хага



Одним из тех игроков, кого так и не смог раскрыть Тен Хаг в " Юнайтед", был защитник Аарон Ван-Биссака. В матче против "красных дьяволов" он выглядел так, словно ему было, что доказывать.



В этом сезоне Ван-Биссака играет важную и необычную роль в "Вест Хэме". Хулен Лопетеги заметил в правом защитнике скрытые творческие наклонности и предоставил ему свободу в атаке. Ван-Биссака вдохновился таким доверием и был неудержим в игре с "Юнайтед". Нусаир Мазрауи, заменивший его в МЮ, не смог сдержать Аарона. Ван-Биссака постоянно выдвигался вперед и отдавал передачи, и Аарон должен был ассистировать, когда его мяч попал к Эмерсону Палмери, но тот пробил мимо.



Если и есть повод для беспокойства, так это то, что такое позиционирование Ван-Биссаки делает "Вест Хэм" слишком открытым. У Алехандро Гарначо было много пространства, но он не использовал его в полной мере. "Юнайтед" был до смешного разочаровывающим перед воротами соперника. Более классная команда наказала бы "Вест Хэм" еще в первом тайме. Однако "молотобойцы" добились победы, которая немного ослабила давление на Лопетеги.



Николя Жове стал главной звездой матча "Арсенал" — "Ливерпуль"



В матче между "Арсеналом" и "Ливерпулем" знаменитого тренера по стандартам "канониров" Николя Жове показывали едва ли не чаще, чем Микеля Артету и Арне Слота вместе взятых. Все дело в том, что в этом матче цена стандартных положений была как никогда высокой, и Жове сумел стать как героем, так и неудачником, поскольку "Арсенал" как забивал после его наработок, так и пропускал с ошибками при стандартах.



Когда-то Жове работал в "Брентфорде" — школе для гуру угловых и штрафных, а затем в "Манчестер Сити", и в прошлом сезоне он был закулисным конструктором 26 голов Премьер-лиги с угловых.



Проблема с тем, чтобы быть специалистом в области стандартных положений, заключается в том, что все может испортить даже один угловой. Когда Виргил Ван Дейк затесался между игроками "Арсенала", чтобы забить первый гол "Ливерпуля", имя Жовер стало нарицательным, но его реабилитировал Микель Мерино, забивший второй мяч "Арсенала" со штрафного Деклана Райса.



В последнее время технические зоны Премьер-Лиги полны таких специалистов, но это может быть жестокий бизнес, не всегда приносящий результаты. "Вулверхэмптон" уволил Джека Уилсона с этой должности в начале месяца. И еще проблема в том, что футбол — это не только стандартные положения. Против "Ливерпуля" "Арсенал" заработал только один угловой.



Ивоби находит новые вершины



За четыре года в "Эвертоне" Алекс Ивоби поиграл под руководством шести разных менеджеров, включая "временщиков" — Марку Силвы, Данкана Фергюсона (дважды), Карло Анчелотти, Рафаэля Бенитеса, Фрэнка Лэмпарда и Шона Дайча. Поэтому неудивительно, что ему потребовалось время, чтобы выйти на уровень, который удовлетворял бы болельщиков на "Гудисон Парк".



Но свой лучший футбол он стал демонстрировать уже после ухода из "Эвертона" — в составе "Фулхэма" и под руководством Марку Силвы, одного из менеджеров Ивоби во время его пребывания на "Гудисон Парк". Португалец считает, что у Ивоби еще все впереди, и Алекс способен прогрессировать.



"Это очень хорошо, что Алекс делает в этом сезоне, он становится лучше от игры к игре и становится все более решительным", — сказал менеджер "Фулхэма". "Прошлый сезон был, вероятно, лучшим для него на этом уровне, и я думаю, в этом сезоне он будет еще лучше. Он берет на себя гораздо больше ответственности и ведет команду вперед".



Полузащита "Тоттенхэма" уязвима без двух опорников



Игра Деяна Кулусевски и Джеймса Мэддисона в схеме с тремя полузащитниками, по идее, должна быть захватывающей. Это рискованный подход, но он означает, что рядом с Ивом Биссума есть два прекрасных креативных игрока.



Однако победа "Тоттенхэма" над "Вест Хэмом" на прошлой неделе показала, что "шпоры" выглядят более сбалансированными только с одним из них, а Пап Матар Сарр вместе с Биссума в центре обеспечивает баланс и надежность. Против "Вест Хэма" проблема заключалась в том, что "шпоры" были открыты для контратак; против "Кристал Пэлас" проблема заключалась в том, что им, похоже, не хватало физического присутствия, чтобы ослабить давление соперника.



Возможно, как предположил Анге Постекоглу, проблема была в большей степени психологической, но Кулусевски выглядел неубедительно, а Мэддисон не мог установить контроль в центре поля. Не то чтобы ситуация сильно улучшилась после часа игры, когда оба были заменены, а на поле появился Сарр, но к тому времени, возможно, "Тоттенхэму" уже был нанесен решающий ущерб. Уже не в первый раз "шпоры" выглядели командой, слабые стороны которой можно использовать.



"Вилла" страдает от загрузки в еврокубках?



Несмотря на то, что в субботу "Астон Вилла" пропустила поздний мяч в матче с "Борнмутом", статистика свидетельствует о том, что после матчей Лиги Чемпионов у "Астон Виллы" нет тенденции к снижению результативности.



Команда Унаи Эмери выиграла все три матча после возвращения в элитный турнир Европы и возглавила турнирную таблицу Лиги Чемпионов. Но после неудачного первого тайма в матче с "Вулверхэмптоном" (3:1) и безголевой ничьей с "Манчестер Юнайтед" перед субботним разочарованием в игре с "Борнмутом" можно подумать, что эмоции, связанные с Лигой Чемпионов, дорого им обходятся, хотя статистические данные опровергают это.



Согласно статистике SofaScore по владению мячом, ожидаемым голам и созданным шансам, "Вилла" демонстрирует менее убедительные результаты в матчах перед Лигой Чемпионов, чем после них. Просто ничьи с "Юнайтед" и "Борнмутом" были скорее обусловлены невезением, чем реальной усталостью команды, у которой сейчас есть запас прочности и вариативность состава, а также — опытный менеджер, привыкший играть на два фронта.



"Сити" — лидер, но травмы беспокоят Гвардиолу



"Манчестер Сити", которому предстоит провести за короткий срок четыре матча — с "Тоттенхэмом" (Кубок Лиги), "Борнмутом", "Спортингом" (Лига Чемпионов) и "Брайтоном", — захлестнула эпидемия травм. В матче с "Саутгемптоном" Хосеп Гвардиола имел только пять полевых игроков на скамейке, как и в среду, когда побеждали пражскую "Спарту", из-за отсутствия Джека Грилиша, Кевина Де Брюйне, Родри, Оскара Бобба, Жереми Доку и Кайла Уолкера.



Гвардиола сказал: "Мы говорили об этом, мы должны заботиться о себе. Хороший сон, напитки, хорошая еда, много спать, тренироваться и восстанавливаться. Я бы с удовольствием использовал всех, но я не могу. Я не знаю, буду ли я думать против "шпор" о заявке некоторых игроков из академии. Если игроки в порядке, они сыграют со "шпорами", но если насчет их есть сомнения, я не стану рисковать — это точно".



Хосеп никогда не был поклонником большого ростера по ходу сезона, и нынешняя ситуация во многом была создана именно такими приоритетами Гвардиолы, который привык обходиться пулом из 18-19 игроков на всей дистанции. Сейчас ему действительно нужно провести смотр кадров в академии, так как начинается очень насыщенный отрезок сезона, когда использование не до конца восстановившихся игроков основы может лишь усугубить текущие кадровые проблемы.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru