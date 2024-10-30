"Саутгемптон" и "Брентфорд "вышли в 1/4 финала Кубка Англии

"Саутгемптон" и "Брентфорд" стали первыми четвертьфиналистами Кубка Лиги, переигравшие своих соперников из Чемпионшипа.

"Саутгемптон", дома принимавший "Стоук", смог сломить сопротивление "гончаров" только на 88-й минуте, когда классным ударом с дистанции отметился Джеймс Бри — 3:2.



А вот "Брентфорд" основное время домашнего матча против "Шеффилд Уэнсдей" завершил вничью 1:1, и только в серии послематчевых пенальти "пчелы" смогли взять верх над представителем второго дивизиона.



Добавим, оставшиеся шесть матчей 1/8 финала Кубка Лиги будут сыграны в среду.



"Саутгемптон" — "Стоук" — 3:2 (2:1)



Голы: Харвуд-Беллис 19, Адам Армстронг 35 (пен), Бри 88 — Филлипс 45, Кэннон 54.



"Саутгемптон": Рамсдейл, Сугавара, Харвуд-Беллис, Беднарек (Сулемана 81), Бри, Угочукву, Фернандеш (Бреретон Диас 68), Арибо, Фрэйзер (Коне 37), Арчер (Онуачу 67), Адам, Армстронг (Амо-Амеяу 81).



"Брентфорд" — "Шеффилд Уэнсдей" — 1:1 (1:0) победа "Брентфорда" в серии пенальти — 5:4



Голы: Шаде 11 — Гассама 57.



"Брентфорд": Флеккен, Ван ден Берг, Коллинс, Ми, Мегома (Роэрслев 70), Янельт, Йенсен (Дамсгор 66), Карвалью (Висса 66), Льюис-Поттер, Шаде, Мбемо.