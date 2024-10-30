Главный тренер турецкого "Фенербахче" Жозе Моуриньо объяснил свои слова насчет возвращения в Премьер-Лигу.

После ничьей 1:1 против "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы на прошлой неделе Моуриньо, удаленный в том матче, пошутил, что хочет возглавить клуб из низов Премьер-Лиги, чтобы не выступать в еврокубках.



По словам Моуриньо, он вовсе не хочет сражаться за выживание. Однако Жозе действительно настроен вернуться в Премьер-Лигу, когда истечет его контракт с "Фенербахче" в 2026 году.



"Я пошутил, но это шутка с глубокими чувствами. И хотя это лучшее соревнование в Европе, я бы никогда не собрался в Премьер-Лигу, чтобы представлять команду, которая сражается за выживание".



"Я расстраиваюсь из-за еврокубков. Я не в том периоде своей карьеры, чтобы расстраиваться. Я в том периоде, чтобы всегда быть счастливым, а когда в данный момент я играю в еврокубках, я всегда расстраиваюсь".



"Но я не собираюсь возвращаться, чтобы сражаться за выживание, это слишком тяжело. Если честно, это самое сложное, гораздо сложнее борьбы за трофеи. Это очень, очень сложно в эмоциональном плане, потому что вылет меняет судьбы людей. Как вы знаете, останетесь вы в Премьер-Лиге или вылетите, это изменит судьбы и изменит многие вещи. Я оставлю это смелым парням".



"Я поработал с тремя клубами в Англии, причем "Челси" тренировал дважды, так что я провел четыре разных периода в Англии, и я наслаждался этим".



"Мне так повезло жить в красивых странах и красивых городах вроде Стамбула, Рима, Мадрида и Милана, но моя семья живет в Лондоне. Лондон — мой дом, и однажды я надеюсь вернуться, только если я не буду никому не нужен".



"Давайте я проясню. В следующие два года, этот сезон и следующий, никто не заберет меня у "Фенербахче", — цитирует Моуриньо The Independent.