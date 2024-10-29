Гвардиола: "Так горжусь Родри"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что так гордится завоеванием своего полузащитника Родри "Золотого мяча".

Накануне на торжественной церемонии в Париже, которую "Реал" решил проигнорировать, Родри была вручена самая престижная индивидуальная награда в футболе.



Роди стал первым представителем "Сити", завоевавшим "Золотой мяч", и Гвардиола очень рад за своего подопечного и за всю команду, благодаря которой это стало возможным.



"Во-первых, конечно, я поздравляю его, всю его семью и его друзей. Это невероятные новости для него и, конечно, для всех нас, всех в "Сити" и наших фанатов. Мы так гордимся им. Это случилось впервые".



"Несколько лет назад мы даже представить себе не могли, что наш игрок получит эту престижную награду. Мы довольны, что являемся частью этого и можем разделить эту радость с ним. Да, надеюсь, это придаст ему энергии, чтобы хорошо восстановиться к следующему сезону и снова выступать за нас".



"Мой вклад? Без меня он бы не выиграл его! Родри не глуп и знает, что ему нужен этот клуб, эта организация для достижения многих вещей. А также ему нужны его партнеры по команде — особенно для него как для опорного полузащитника".



"Однако он сделал огромный вклад в наш успех и в победу сборной Испании на Евро. В этом сезоне мы будем играть без лучшего игрока в мире. Это действительно важная потеря. Каждый знает это".



"Бойкот "Реала"? Мне нечего сказать. Это нормально, если они хотят приехать. Это нормально, если они не хотят. Мы здесь не для того, чтобы судить решения других клубов".



"Что касается нас, то в прошлом сезоне Эрлинг (Холанд) сделал с нами требл и забил более 50 голов. Я сказал ему, что он должен быть счастлив даже своим присутствием там. Если ты попал в топ-2, топ-3, топ-4, это значит ты провел невероятный год. Ты должен быть доволен".



"Это значит ты и твои партнеры по команде провели действительно славный сезон, а если люди считают лучшим другого, то это нормально. Винисиус? Может быть. Но это решают 100 журналистов со всего мира. У них могут быть разные мнения, этим футбол и прекрасен", — цитирует Гвардиолу The Independent.