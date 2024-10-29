Артета поделился хорошими новостями насчет Габриэля и Тимбера
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился хорошими новостями насчет состояния здоровья защитников Габриэля Магальяэса и Юрриена Тимбера.
Габриэль и Тимбер были вынужденно заменены по ходу матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в минувшее воскресенье (2:2).
По словам Артеты, повреждение бразильца оказалось незначительным, а голландец просто не справился с нагрузкой, сыграв впервые после травмы.
"Габриэль? Мы все еще обследуем его, и это совершенно не выглядит плохо, поэтому надеюсь, он будет в порядке".
"Тимбер в порядке. Он был очень уставшим, он отсутствовал некоторое время, поэтому не мог продолжить тот матч, но никакой новой травмы у него нет", — приводит слова Артеты Sky Sports.
Также Артета поведал, что защитник Риккардо Калафьори пропустит несколько недель, а капитан Мартин Эдегор может вернуться в строй до международного перерыва в ноябре.
29.10.2024 22:00
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