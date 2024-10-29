"Ньюкасл" купил юного грузина

"Ньюкасл" объявил о приобретении нападающего тбилисского "Динамо" Вахтанга Салия.

Пока Салия продолжит выступать за "Динамо", а "Ньюкаслу" присоединится после исполнения 18 лет, в августе 2025.



Салия является собственным воспитанником "Динамо" и за первую команду дебютировал в ноябре 2023, с тех пор забив пять голов в 24 матчах грузинского первенства.



Салия пока не дебютировал за сборную Грузию, но представлял свою страну на уровнях U-17, U-19 и U-21.



"Мы рады опередить ряд других топ-клубов и заполучить Вахтанга. Поиск и отбор талантов является важной частью создания устойчивого будущего, особенно в свете правил финансового фейр-плей, так что теперь это рынок с ожесточенной конкуренцией", — сообщил спортивный директор "Ньюкасла" Пол Митчелл.