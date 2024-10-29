"Ньюкасл" обдумывает покупку Мбемо в январе
"Ньюкасл" рассматривает вингера "Брентфорда" Бриана Мбемо в качестве своей цели на зимнее трансферное окно.
Минувшим летом "Ньюкаслу" пришлось продать Эллиотта Андерсона в "Ноттингем Форест" и Янкубу Минте в "Брайтон", чтобы не нарушить правила финансового фейр-плей Премьер-Лиги.
"Ньюкасл" остается под давлением ФФП, и если "сороки" совершат крупные приобретения в январе, следующим летом им снова придется кого-нибудь продать.
По информации The Telegraph, Мбемо является одной из рассматриваемых "Ньюкаслом" целей на зимнее окно. 25-летний камерунец блестяще начал новый сезон, забив восемь голов в девяти матчах Премьер-Лиги.
Также внутри "Ньюкасла" обсуждался интерес к защитнику "Кристал Пэлас" Марку Гехи, которого "сорокам" не удалось заполучить минувшим летом, однако на "Сент-Джеймс Парк" не считают этот трансфер посреди сезона возможным.
29.10.2024 20:00
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