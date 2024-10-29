"Спортинг" объявил, что МЮ выкупает Аморима

Лиссабонский "Спортинг" официально объявил, что "Манчестер Юнайтед" выразил готовность заплатить отступные за главного тренера Рубена Аморима.

"Юнайтед" нацелился на Аморима после увольнения Эрика Тен Хага накануне, и сделка, судя по всему, находится на пороге заключения.



В опубликованном через португальскую фондовую биржу заявлении говорится, что отступные за расторжение контракта Аморима со "Спортингом" составляют 10 миллионов евро (8.3 млн. фунтов).



Амориму предстоит стать уже 10-м — временным или постоянным — наставником "Юнайтед" после ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году. Помимо Тен Хага, тренировать "красных дьяволов" пробовали Дэвид Мойес, Луи Ван Галь, Жозе Моуриньо, Оле Гуннар Сульшер, а также Райан Гиггз, Майкл Кэрррик, Ральф Рангник. Рууд Ван Нистелрой проведет свой первый, и вероятно, единственный матч во главе первой команды против "Лестера" в среду.