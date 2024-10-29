"Спортинг" объявил, что МЮ выкупает Аморима

Рубен Аморим Лиссабонский "Спортинг" официально объявил, что "Манчестер Юнайтед" выразил готовность заплатить отступные за главного тренера Рубена Аморима.

"Юнайтед" нацелился на Аморима после увольнения Эрика Тен Хага накануне, и сделка, судя по всему, находится на пороге заключения.

В опубликованном через португальскую фондовую биржу заявлении говорится, что отступные за расторжение контракта Аморима со "Спортингом" составляют 10 миллионов евро (8.3 млн. фунтов).

Амориму предстоит стать уже 10-м — временным или постоянным — наставником "Юнайтед" после ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году. Помимо Тен Хага, тренировать "красных дьяволов" пробовали Дэвид Мойес, Луи Ван Галь, Жозе Моуриньо, Оле Гуннар Сульшер, а также Райан Гиггз, Майкл Кэрррик, Ральф Рангник. Рууд Ван Нистелрой проведет свой первый, и вероятно, единственный матч во главе первой команды против "Лестера" в среду.


Метки Аморим, Манчестер Юнайтед, Спортинг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2024 19:00

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