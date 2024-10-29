У Люка Шоу случился рецидив

У левого защитника "Манчестер Юнайтед" Люка Шоу случился рецидив в процессе восстановления после травмы икроножной мышцы.

Шоу еще не сыграл ни минуты в новом сезоне, получив свою травму за считанные дни до первого тура Премьер-Лиги.



Изначально ожидалось, что 29-летний игрок сборной Англии вернется после международного перерыв в сентябре, затем — после международного перерыва в октябре.



Сейчас сроки снова сдвигаются. О случившемся у Шоу рецидиве поведал Эрик Тен Хаг в своем интервью, записанном до увольнения с поста главного тренера "Юнайтед".



"Процесс идет не так, как мы надеялись, и это правда. Если хотите, называйте это рецидивом, но мы хотим быть очень осторожны, потому что мы ошиблись с процессом, учитывая его текущее положение".



"Поэтому мы хотим быть очень осторожны. Мы знаем его прошлое. Мы должны сделать это правильно, потому что мы хотим, чтобы он был доступен. Он оказывает большое влияние на нашу игру".



"Мы не можем позволить себе, чтобы он сыграл несколько матчей, а затем снова угодил в лазарет. Поэтому мы должны быть очень осторожны", — цитирует Тен Хага Sky Sports.