Слот уверен, что Тен Хаг вскоре возглавит другой топ-клуб

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот уверен, что его коллега и соотечественник Эрик Тен Хаг, уволенный из "Манчестер Юнайтед", вскоре найдет пристанище в другом большом клубе.

Накануне, на следующий день после поражения 2:1 от "Вест Хэма" в Премьер-Лиге, "Юнайтед" объявил о расставании с Тен Хагом.



Слот сочувствует Тен Хагу как коллеге и земляку, но в то же время верит, что Эрик получит шанс реабилитироваться на самом высоком уровне.



"Он — голландский тренер, и от этого мне и нам, голландцам, еще сложнее".



"В первую очередь ты сочувствуешь ему как человеку. Все мы трудимся в этой профессии, поэтому мы знаем, что такое случается. Я немного знаю его и знаю, какие усилия он вкладывает в свою работу, поэтому мне, конечно, жаль его".



"Однако все мы, особенно люди из Голландии, знаем, насколько успешен он был в "Аяксе", и затем он выиграл два трофея здесь, поэтому, думаю, в ближайшем будущем мы увидим его в другом большом клубе".



"Трагедия была был слишком громким словом, но разочарование — это то, что чувствуют он и его семья в данный момент", — цитирует Слота Sky Sports.