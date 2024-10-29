Аморим может дебютировать в МЮ в матче против "Челси"

Рубен Аморим Рубен Аморим может дебютировать в качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед" уже в ближайшее воскресенье — в матче Премьер-Лиги против "Челси".

Накануне "Юнайтед" объявил об увольнении Эрика Тен Хага, также сообщив, что обязанности главного тренера на временной основе будет исполнять Рууд Ван Нистелрой.

Таким образом, именно Ван Нистелрой, который с минувшего лета трудился ассистентом Тен Хага, будет руководить "Юнайтед" в матче Кубка Лиги против "Лестера" в среду вечером.

The Times ожидает, что этим кубковым матчем против "Лестера" период Ван Нистелроя как временщика и ограничится, потому что сделка по переходу Аморима из "Спортинга" близка к согласованию.

Во вторник вечером "Спортинг" играет в Кубке португальской лиги против "Насьонала", и уже на следующий день 39-летний специалист должен вылететь в Англию.

Если не возникнет никаких задержек, Аморим дебютирует в "Юнайтед" в ближайшее воскресенье, когда на "Олд Траффорд" пожалует "Челси", который в свое время им тоже интересовался.


Метки Аморим, Манчестер Юнайтед, Спортинг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2024 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1692

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Последние комментарии:




  1. zaeba1l 29.10.2024 17:38 # zaeba1l
    ВСУ ебанула РУС
    https://www.rbc.ru/politics/29/10/2024/67208bb99a794758a40b8f09

    Дроны попали по главному корпусу, а дондонят, что попало по сараю..
    Короче, всё Гудермес! )

    (ответить)

  2. quavo 29.10.2024 17:25 # quavo
    Аморим это збс, нихуевая замена. Впервые рад приходу тренера после афа

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  3. narcot 29.10.2024 17:22 # narcot
    ))


    29.10.2024 17:16 #
    felix-the-cat

    Слот следующий на выход за физруком
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    Источник: http://fapl.ru/posts/110892/?c=1

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  4. sausage 29.10.2024 17:18 # sausage
    Чемпионат Португалии набрал ход, Спортинг борется с Порту за первую строчку, Бенфика поджимает... а чел за один день соскакивает и кладёт огромный болт на клуб - красив! Ну а чё, 8 лямов в год хуй кто предложит, а ждать, пока Пеп решится уйти, не хочется, бабло-то вот оно уже)

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  5. foks 29.10.2024 17:10 # foks
    В Испании идентифицировали останки Колумба

    Анализ дезоксирибонуклеиновой кислоты подтвердил обнаружение останков Х. Колумба в испанской Севилье после двух десятилетий изучения костей, найденных в Севильском соборе, информирует The Daily Mail.

    Как уточняется, тело легендарного мореплавателя не раз перемещали, при этом некоторые специалисты заявляли, что его похоронили в Доминиканской Республике, из-за чего многие стали охотиться за останками флотоводца.

    Специалисты последние два десятилетия сопоставляли анализ дезоксирибонуклеиновой кислоты останков из Севильского собора с генетическим материалом родственников и потомков Колумба.

    По словам судмедэксперта М. Лоренте, руководившего исследованием, благодаря инновационным технологиям получилось установить, что останки из Севильи действительно принадлежат Х. Колумбу.

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  6. bembo 29.10.2024 16:41 # bembo
    дьокерш летом в мю за сотку. Сменит Зиркзее)

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  7. bembo 29.10.2024 16:40 # bembo
    6ля не знаю как там насчет нового моура, но челу 39 лет, он уже гегемонию в португалии устраивает со спортингом)

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  8. zaeba1l 29.10.2024 16:39 # zaeba1l
    Оставил Спортинг который в ЛЧ борется ради... чего? Бабла, ясень пень.
    Ну Аморим.. Посмотрим. "Не люблю я таких людей!" (с) Федул. к/ф Афоня.

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  9. sellman 29.10.2024 16:32 # sellman
    Давайте зафиксируем для истории:

    вторая половина 29 октября, коэффициенты на матч МЮ - Челси

    2,56 — победа МЮ
    2,56 — победа Челси
    3,74 — ничья

    посмотрим, что будет после Аморина))

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  10. lakk 29.10.2024 16:28 # lakk
    Сколько на Марсе уже скопилось человеческого мусора?

    Люди еще ни разу не были на Красной планете, однако уже успели там намусорить. Согласно подсчетам ученых, сейчас там накопилось 7,119 тонны отходов — это больше, чем масса африканского слона!

    Мусором на Маре стали теплозащитные экраны, лопасти несущего винта, обломки оборудования из металла, сверла, использованные парашюты, тканевая сетка.

    Кроме того, на Красной планете до сих пор находится советская автоматическая межпланетная станция «Марс-2», осуществившая аварийную посадку в мае 1971 года. Также там покоится британский «Бигль-2», совершивший успешную посадку 2003 году, но не вышедший на связь. Увы, мусором стал и вертолет NASA Ingenuity, миссия которого была завершена 18 января, так как сломалась лопасть несущего винта.

    По словам экспертов, необходимо соблюдение баланса между открытиями и влиянием миссий на природную среду небесных тел. Последующие миссии сумеют осуществить сбор отходов, однако рассчитывать на это стоит явно не в ближайшем будущем.

    https://theconversation.com/mars-is-littered-with-15-694-pounds-of-human-trash-from-50-years-of-robotic-exploration-188881

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  11. brown-ale 29.10.2024 16:25 # brown-ale
    Поимеет Челси со схемой в 3 ЦЗ.

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  12. drogba11cool 29.10.2024 16:20 # drogba11cool
    Читал про него еще когда он был кандидатом в Ливерпуль, играет по схеме 3-4-3, в АПЛ такую схему уже хорошо знают, но явно будет лучше чем лысый голландец.

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  13. alexomck 29.10.2024 16:03 # alexomck
    Хорошо было в МЮ при Хаге - курили, отдыхали до состояния овоща, женщин били.
    Теперь придет цыган и своих цыганят подтянет, будут ролексы, цепи, ферари с позолочеными дисками...

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