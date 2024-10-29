Аморим может дебютировать в МЮ в матче против "Челси"

Рубен Аморим может дебютировать в качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед" уже в ближайшее воскресенье — в матче Премьер-Лиги против "Челси".

Накануне "Юнайтед" объявил об увольнении Эрика Тен Хага, также сообщив, что обязанности главного тренера на временной основе будет исполнять Рууд Ван Нистелрой.



Таким образом, именно Ван Нистелрой, который с минувшего лета трудился ассистентом Тен Хага, будет руководить "Юнайтед" в матче Кубка Лиги против "Лестера" в среду вечером.



The Times ожидает, что этим кубковым матчем против "Лестера" период Ван Нистелроя как временщика и ограничится, потому что сделка по переходу Аморима из "Спортинга" близка к согласованию.



Во вторник вечером "Спортинг" играет в Кубке португальской лиги против "Насьонала", и уже на следующий день 39-летний специалист должен вылететь в Англию.



Если не возникнет никаких задержек, Аморим дебютирует в "Юнайтед" в ближайшее воскресенье, когда на "Олд Траффорд" пожалует "Челси", который в свое время им тоже интересовался.