Жота вернется после международного перерыва в ноябре

Нападающий Диогу Жота вернется к выступлениям за "Ливерпуль" уже после международного перерыва в ноябре.

Напомним, Жота получил травму грудной клетки в победном для "Ливерпуля" матче Премьер-Лиги против "Челси" 20 октября (2:1).



В преддверии матча 1/8 финала Кубка Лиги против "Брайтона" в среду главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поведал, как обстоят дела с отсутствующими игроками, дав понять, что Диогу пропустит еще несколько недель.



"Конор (Брэдли) снова тренируется с нами, поэтому он может попасть в заявку завтра. Жота — нет, Алиссон — нет, Харви Эллиотт и Федерико (Кьеза) — нет".



"Ожидаю ли я, что Жота вернется до международного перерыва в ноябре? Нет", — цитирует Слота Sky Sports.