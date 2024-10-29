"Юнайтед" обращался к Марку Силве
"Манчестер Юнайтед" проявлял интерес к главному тренеру "Фулхэма" Марку Силве.
Накануне "Юнайтед" объявил об увольнении своего главного тренера Эрика Тен Хага, а спустя считанные часы стало известно, что "красные дьяволы" уже договариваются о переходе Рубена Аморима из "Спортинга".
Судя по всему, именно Аморим является наиболее предпочтительным кандидатом "Юнайтед", причем Manchester Evening News утверждает, что Рубен уже дал принципиальное согласие присоединиться к "дьяволам".
Однако уважаемый журналист Гийом Балаг сообщает, что Аморим был не единственным вариантом, которые рассматривало руководство "Юнайтед".
Клуб с "Олд Траффорд" также проявлял интерес к Силве, соотечественнику Аморима, и даже сделал запрос насчет Марку.
Силва тренирует "Фулхэм" с лета 2021. Уже в своем первом сезоне Марку вывел "дачников" в Премьер-Лигу, где они до сих пор выступают.
29.10.2024 14:00
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Не потянет он МЮ. Его дело руководить такими клубами как Фулхэм и Эве.
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