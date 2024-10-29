"Юнайтед" обращался к Марку Силве

"Манчестер Юнайтед" проявлял интерес к главному тренеру "Фулхэма" Марку Силве.

Накануне "Юнайтед" объявил об увольнении своего главного тренера Эрика Тен Хага, а спустя считанные часы стало известно, что "красные дьяволы" уже договариваются о переходе Рубена Аморима из "Спортинга".



Судя по всему, именно Аморим является наиболее предпочтительным кандидатом "Юнайтед", причем Manchester Evening News утверждает, что Рубен уже дал принципиальное согласие присоединиться к "дьяволам".



Однако уважаемый журналист Гийом Балаг сообщает, что Аморим был не единственным вариантом, которые рассматривало руководство "Юнайтед".



Клуб с "Олд Траффорд" также проявлял интерес к Силве, соотечественнику Аморима, и даже сделал запрос насчет Марку.



Силва тренирует "Фулхэм" с лета 2021. Уже в своем первом сезоне Марку вывел "дачников" в Премьер-Лигу, где они до сих пор выступают.