"Юнайтед" обращался к Марку Силве

Марку Силва "Манчестер Юнайтед" проявлял интерес к главному тренеру "Фулхэма" Марку Силве.

Накануне "Юнайтед" объявил об увольнении своего главного тренера Эрика Тен Хага, а спустя считанные часы стало известно, что "красные дьяволы" уже договариваются о переходе Рубена Аморима из "Спортинга".

Судя по всему, именно Аморим является наиболее предпочтительным кандидатом "Юнайтед", причем Manchester Evening News утверждает, что Рубен уже дал принципиальное согласие присоединиться к "дьяволам".

Однако уважаемый журналист Гийом Балаг сообщает, что Аморим был не единственным вариантом, которые рассматривало руководство "Юнайтед".

Клуб с "Олд Траффорд" также проявлял интерес к Силве, соотечественнику Аморима, и даже сделал запрос насчет Марку.

Силва тренирует "Фулхэм" с лета 2021. Уже в своем первом сезоне Марку вывел "дачников" в Премьер-Лигу, где они до сих пор выступают.


Метки Манчестер Юнайтед, Силва, тренеры, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2024 14:00

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  1. halamadrid94 29.10.2024 14:29 # halamadrid94
    Не потянет он МЮ. Его дело руководить такими клубами как Фулхэм и Эве.

    (ответить)

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