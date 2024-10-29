Габриэль избежал серьезных травм

Травмы, полученные защитником "Арсенала" Габриэлем Магальэясом в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля", оказались не очень серьезными.

В минувшее воскресенье "Арсенал" сыграл вничью 2:2 с лидирующим в Премьер-Лиге "Ливерпулем", но для Габриэля этот матч был заверен уже в начале второго тайма.



26-летний бразилец вынужденно покинул поле "Эмирейтс" из-за возникших у него проблем с коленом и лодыжкой.



Как сообщает Daily Mail, Габриэль уже был обследован, и медики убедились, что защитник избежал серьезных повреждений.



Во вторник Габриэль пройдет еще одно обследование, которое поможет более точно установить сроки восстановления, но уже сейчас понятно, что защитник пропустит не так долго.