Скоулз считает, что Тен Хаг сделал "Юнайтед" только хуже
Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заявил, что "красные дьяволы" ни в чем не прибавили за два с лишним года работы с Эриком Тен Хагом, а стали только хуже.
Тен Хаг, накануне уволенный с поста главного тренера "Юнайтед", завоевал Кубок Лиги и Кубок Англии с момента своего назначения летом 2022, однако у Скоулза никогда не было ощущения, что "дьяволы" прогрессируют при Эрике.
"Стал ли "Юнайтед" хоть в чем-нибудь лучше с момента его прихода? Нет, я так не думаю, и это самое важное".
"Ты хочешь видеть улучшения, но я не думаю, что хоть какие-нибудь есть. Если что-нибудь и изменилось, то стало только хуже".
"Когда "Сити" выиграл лигу первый раз, то было ощущение что все к этому шло предыдущие пару лет".
"Когда "Ливерпуль" выиграл лигу, вы могли могли чувствовать, что у Юргена Клоппа получается. Такого ощущения при Эрике Тен Хаге у меня никогда не было", — сообщил Скоулз talkSPORT.
29.10.2024 12:00
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