Скоулз считает, что Тен Хаг сделал "Юнайтед" только хуже

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заявил, что "красные дьяволы" ни в чем не прибавили за два с лишним года работы с Эриком Тен Хагом, а стали только хуже.

Тен Хаг, накануне уволенный с поста главного тренера "Юнайтед", завоевал Кубок Лиги и Кубок Англии с момента своего назначения летом 2022, однако у Скоулза никогда не было ощущения, что "дьяволы" прогрессируют при Эрике.



"Стал ли "Юнайтед" хоть в чем-нибудь лучше с момента его прихода? Нет, я так не думаю, и это самое важное".



"Ты хочешь видеть улучшения, но я не думаю, что хоть какие-нибудь есть. Если что-нибудь и изменилось, то стало только хуже".



"Когда "Сити" выиграл лигу первый раз, то было ощущение что все к этому шло предыдущие пару лет".



"Когда "Ливерпуль" выиграл лигу, вы могли могли чувствовать, что у Юргена Клоппа получается. Такого ощущения при Эрике Тен Хаге у меня никогда не было", — сообщил Скоулз talkSPORT.