Хаманн считает "Ливерпуль" фаворитом на чемпионство в Премьер-Лиге

Бывший полузащитник "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" Дитмар Хаманн заявил, что считает "красных" фаворитом на завоевание титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

Ничья 2:2 между "Арсеналом" и "Ливерпулем" в минувшее воскресенье позволила "Сити" перехватить лидерство в Премьер-Лиге.



Однако в остатке этого сезона "Сити" не сможет рассчитывать на травмированного Родри, и Хаманн видит в этом определяющий фактор.



"Мы знаем, что "Сити" обладает большим мастерством. Вопрос в том, смогут ли они продержаться сезон без Родри? Потому что он — сердце их команды".



"Если у вас нет стабильности в оборонительной игре, если в вашей команде нет баланса, то это влияет и на вашу атакующую игру".



"Поэтому я отдаю небольшое предпочтение "Ливерпулю". Думаю, у "Ливерпуля" отличные шансы завоевать титул в этом сезоне".



"В двух последних сезонах "Арсенал" лез вон из кожи, но все равно не смог достичь цели, поэтому я не вижу их чемпионами в этом сезоне. Думаю, это решится между "Сити" и "Ливерпулем".



"В данный момент я ставлю "Ливерпуль" немного выше — из-за отсутствия Родри", — сообщил Хаманн talkSPORT.