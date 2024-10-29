Ширер считает, что Антони стал одной из причин увольнения Тен Хага

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер считает, что провальный трансфер Антони стал одной из причин увольнения Эрика Тен Хага с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Накануне Тен Хаг покинул тренерский мостик "Юнайтед", оставив "красных дьяволов" в нижней половине таблицы Премьер-Лиги.



Помимо неважных результатов на старте нового сезона, Ширер также указывает на то, что у Тен Хага так и не заиграл Антони, купленный по инициативе Эрика у "Аякса" за 86 миллионов фунтов.



"Эрик Тен Хаг имеет полное право ссылаться на два кубковых соревнования, которые он выиграл, но "Манчестер Юнайтед" финишировал восьмым в прошлом сезоне, сейчас они 14-е, а клуб такого уровня всегда буду судить по итоговой позиции в Премьер-Лиге. Их позиция в лиге уже некоторое время недостаточно хороша".



"Когда смотришь на других новых тренеров, приходящих в Премьер-Лигу, то можешь сразу сказать об их индивидуальности и о том, как они стараются играть. В случае с "Манчестер Юнайтед" мы до сих пор не знаем, что из себя представляет футбол Тен Хага. Он привел много игроков, с которыми прежде уже поработал. Он действительно хотел заполучить этих игроков, настаивая, чтобы руководство ему их купило".



"Но когда тратишь близкую к 90 миллионам фунтов сумму на Антони, это приобретение должно быть успешным, а он таковым определенно не стал", — сообщил Ширер Betfair.