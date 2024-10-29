Мерино: "Травмы не могут быть оправданием"

Полузащитник "Арсенала" Микель Мерино заявил, что его команда не может использовать эпидемию травм как оправдание.

В минувшее воскресенье Мерино забил свой дебютный гол за "Арсенал", но этого оказалось недостаточно для победы над "Ливерпулем" (2:2).



"Арсенал" изначально был лишен ряда игроков в воскресенье, а по ходу матча дополнительно потерял с травмами Габриэля Магальэяса и Юрриена Тимбера, однако Мерино считает, что это не может быть уважительной причиной к потере двух очков.



"Травмы — это часть игры, и они не могут быть оправданием результатов".



"У травм есть свои плюсы и минуты. Один из плюсов заключается в том, что вы видите молодых игроков, которые дебютируют и участвуют в матчах".



"Будучи клубом, вы хотите приводить в команду игроков из академии, давать им шансы, и вы могли убедиться, что каждый здесь способен справиться с задачей, даже если мы не можем рассчитывать на важных игроков вроде Мартина Эдегора".



"Когда вы являетесь группой победителей, вы не можете искать оправдания. Мы должны думать, как улучшить ситуацию. Если вы начнете искать оправдания, вы принизите себя".



"Вы должны справляться с этими, искать позитивные моменты и становиться лучше. На протяжении длинного сезона всегда возникают физические и душевные аспекты, но эта команда готова преодолевать это. Поэтому мы расстроены тем, что не набрали три очка против "Ливерпуля". Команда заслуживала их".



"Но мы должны сохранять позитивный настрой, учитывая то, как мы отыграли большую часть матча. Мы восстановим силы, перегруппируемся, посмотрим матч заново и извлечем урок из вещей, которые были не так хороши. В будущем мы станем лучше как команда и будем доминировать весь матч", — цитирует Мерино Evening Standard.