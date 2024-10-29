Скоулз не удивлен увольнением Тен Хага

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заявил, что его не удивило решение клуба уволить Эрика Тен Хага с поста главного тренера.

Продлив с Тен Хагом контракт минувшим летом, через два с половиной месяца после начала нового сезона "Юнайтед" указал Эрику на дверь.



По мнению Скоулза, Тен Хаг доставил фанатам "Юнайтед" слишком много разочарований. Пол чувствует, что увольнение Эрика давно напрашивалось.



"Это не сюрприз, и это, наверное, должно было случиться летом. У него были некоторые взлеты, и он заслуживает небольшой похвалы за это. Он завоевал Кубок Лиги и Кубок Англии, но я думаю, у него было слишком много падений".



"Если вспомнить о наиболее неприятных поражениях, то вспоминается 7:0 от "Ливерпуля". "Сити" забил много голов против них. Пару они потерпели в этом сезоне — результаты против "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" было сложно переварить".



"Но самое сложное случилось в конце прошлого сезона на поле "Кристал Пэлас". Их одолели 4:0. Ты не просишь увольнять тренеров, но в этот вечер просто было ощущение, что это конец".



"Затем он завоевал Кубок Англии, и это вселило в него надежду, но теперь они 14-е в Премьер-Лиге", — сообщил Скоулз talkSPORT.