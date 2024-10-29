Тен Хаг получит около 13.5 млн. фунтов за увольнение из МЮ

Эрик Тен Хаг сможет получить около 13.5 млн. фунтов от "Манчестер Юнайтед" в качестве компенсации за свое увольнение с поста главного тренера.

В понедельник, на следующий день после поражения 2:1 от "Вест Хэма" в Премьер-Лиге, "Юнайтед" объявил об увольнении Тен Хага, который занимал свой пост с лета 2022.



Тен Хаг только минувшим летом продлил свой контракт с "Юнайтед" на 12 месяцев — до июня 2026. И теперь клуб будет расплачиваться за это решение — в буквальном смысле.



Как сообщает Sky Sports, Тен Хаг может рассчитывать на компенсацию в районе 13.5 фунтов. Еще 8.3 млн. фунтов "Юнайтед" пришлось бы потратить на приглашение наставника "Спортинга" Рубена Аморима, который считается фаворитом на замену Эрику.



Данные траты являются незапланированными и, учитывая правила финансового фейр-плей, могу ограничить активность "Юнайтед" на трансферном рынке в январе и следующим летом.